First Lego “gioca” con gli alunni delle scuole di Bosco Chiesanuova

First Lego “gioca” con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova.

L’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova, in collaborazione con First Lego League Italia, introduce per la prima volta in assoluto in Italia, la First Lego League Discover.

Sono coinvolti 70 bambini di 4 e 5 anni, guidati dalle loro insegnanti, per esplorare il tema “Masterpiece”, unendo arte e tecnologia. L’evento finale si terrà sabato 25 maggio 2024 alla sede dell’Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova, dove i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di condividere, celebrare e festeggiare questa splendida stagione.

La First Lego League è una manifestazione mondiale che coinvolge bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, introducendo le materie Stem attraverso il gioco. È progettata per i bambini in età prescolare (4-6 anni), promuovendo la curiosità e la passione per la scienza e la tecnologia fin dalla giovane età, con attività divertenti e coinvolgenti utilizzando i mattoncini Lego Duplo.

Programma sabato 25 maggio 2024 sede dell’I.C. Bosco Chiesanuova.