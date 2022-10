Contro l’isolamento sociale: trasporto gratuito per i cittadini anziani in “età d’argento”, dalle frazioni al centro di Bosco Chiesanuova.

L’indice di vecchiaia di Bosco Chiesanuova è in continuo aumento: è passato dal 120 registrato nel 2002 al 174,6 del 2020 che equivale a 174 anziani ogni 100 giovani. A questo, si aggiungono le caratteristiche particolari del territorio che aumentano le difficoltà di spostamento e di aggregazione sociale, soprattutto nei casi di mobilità fisica ridotta, assenza di mezzo di locomozione di proprietà e di reti familiari. In un’ottica di welfare di comunità, il progetto “Argento vivo” nasce per intercettare le solitudini e le fragilità dell’anziano. Per questo ogni venerdì mattina un pulmino farà tappa nelle diverse frazioni per accompagnare, gratuitamente, i cittadini over 65 che ne fanno richiesta fino in centro a Bosco Chiesanuova.

Il progetto è finanziato da un bando del 2021 della Regione Veneto per la “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, come spiega Lorenza Corradi, assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Bosco Chiesanuova. “L’iniziativa è parte del più ampio progetto “Argento vivo” che ha come finalità la definizione di azioni di “vicinato solidale” per contrastare l’isolamento sociale che, dalla primavera scorsa, ha per destinatari circa 50 anziani dell’alta Lessinia over 65 anni. Riuscirci, significherà far star meglio i nostri anziani e, al contempo, arricchirci grazie al loro bagaglio culturale e di esperienze”.

Percorso e fermate del pulmino.

Il percorso d’andata prevede una prima fermata a Lughezzano, in Piazza Chiesa, alle 8.30, la successiva ad Arzerè alle 8.40 in Piazza Chiesa, quindi una sosta in Località Costa alle 8.45 davanti all’autofficina. Il pulmino comunale raggiungerà dunque la popolosa frazione di Corbiolo, alle 8.50, con sosta in Piazza 5 Corti, per arrivare a Bosco Chiesanuova alle 9.00 con fermata alle scuole – Chiesa di S. Margherita.

Da lì, il mezzo proseguirà verso l’ultima fermata nella frazione di Valdiporro con sosta in Piazza della Chiesa alle 9.10. Eventuali altre fermate potranno essere attivate su richiesta. Oltre al trasporto gratuito con lo scopo di favorire l’accessibilità ai luoghi di aggregazione del paese, è previsto un punto di ristoro e di incontro dove coltivare le relazioni sociali, dalle ore 9 alle ore 12, nella Sala delle associazioni, sotto gli ambulatori medici, con entrata di fronte ai campi da bocce, in Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola.

L’appuntamento per il rientro a casa è alle ore 11.30 di fronte alla Sala delle associazioni.

Il servizio di trasporto gratuito sarà attivo tutti i venerdì mattina dal 21 ottobre fino alla scadenza del progetto regionale, ad aprile 2023, e disponibile su prenotazione telefonando allo 045 6780628 dalle 8 alle 13.