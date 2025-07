Lo sci di fondo veronese e nazionale piange la scomparsa di Carlo “Vito” Scandola.

Lo sci veneto e veronese in particolare piange Carlo “Vito” Scandola: aveva 71 anni, si è spento giovedì 17 luglio, dopo una malattia contro la quale ha combattuto per tanto tempo.

Il tecnico veronese, nato a Bosco Chiesanuova nel 1954, nello sci di fondo era una vera e propria istituzione: ha fatto crescere generazioni di atleti veronesi, come Fulvio e Sabina Valbusa, nello Sci club Bosco e veneti come allenatore e responsabile degli sci stretti. Lo stesso Comitato veneto della Federazione italiana sport invernali lo ricorda come un uomo preparato, appassionato, discreto: “Ha dato moltissimo a tutto il movimento degli sport invernali, veneto e italiano”.

I funerali di Vito Scandola si terranno nel pomeriggio di oggi, sabato 19 luglio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Bosco Chiesanuova.