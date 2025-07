Un 47enne di San Bonifacio è stato arrestato dopo che gli sono state trovate 9 dosi di cocaina in auto, oltre a 1.700 euro.

I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato in flagranza di reato, nella tarda serata di giovedì scorso, 17 luglio, un cittadino albanese, 47enne, senza fissa dimora ma domiciliato nel veronese, celibe, disoccupato e incensurato. L’uomo, alla guida di una utilitaria, ha attirato l’attenzione dei militari dopo aver attuato alcune manovre sospette nel tentativo di eludere un controllo di polizia.

I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno fermato il veicolo e proceduto a una perquisizione, rinvenendo, occultati in un vano portaoggetti, 8 grammi circa di cocaina, suddivisa in 9 dosi e 1.700 euro in contanti, risultati, da successivi accertamenti, il provento dell’attività illecita.

Durante il controllo, l’uomo si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti non invasivi per verificare la guida sotto l’influenza di stupefacenti, e quindi dovrà rispondere anche di questo specifico reato. Il veicolo è stato invece affidato in custodia a una ditta convenzionata e la patente di guida del 47enne ritirata. L’arrestato, come da direttive della Procura scaligera, nella mattinata di ieri è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto rinviando la definizione del procedimento al prossimo mese di novembre.