L’assessore Benini assolto: quel post su Fb “contro” l’ex sindaco Sboarina e l’attuale presidente della Camera Fontana non era diffamazione.

L’assessore Federico Benini è stato assolto dall’accusa di diffamazione per un post su Facebook “contro” l’ex sindaco di Verona Federico Sboarina e l’attuale presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il processo ha infatti dato ragione a Federico Benini, che al tempo dei fatti, era il gennaio 2018, era capogruppo Pd in consiglio comunale. Il post su Facebook che aveva fatto scattare la denuncia da parte di Sboarina e Fontana, e nel quale Benini accostava l’operato della giunta Sboarina all’ex assessore Vito Giacino, “non aveva finalità diffamatorie ma era critica politica“.

“Sono ovviamente soddisfatto per l’esito del processo – è il commento dello stesso Benini – che io stesso ho richiesto opponendomi alla multa che mi avevano inflitto con l’originario decreto penale di condanna. Questo perché ero convinto della correttezza della mia azione di critica meramente politica all’amministrazione Sboarina che avevo manifestato nelle mie azioni di consigliere comunale”.

“Infatti non avevo inteso attribuire – continua Benini – con il post denunciato, all’allora sindaco Sboarina e all’attuale presidente della Camera Fontana alcun accostamento alla figura del Giacino quale imputato, ma quale assessore all’urbanistica e apicale esponente della precedente amministrazione per la relativa politica urbanistica da cui a mio parere la maggioranza consiliare dell’epoca non aveva preso, come promesso in campagna elettorale, le distanze“.