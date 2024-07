Il cortile della scuola di Bardolino si trasforma in un parcheggio

Il cortile della scuola di Bardolino “Falcone Borsellino” si trasforma in un parcheggio per residenti ed esercenti.

Fino all’8 settembre una porzione del cortile della scuola “Falcone-Borsellino” di via Dante Alighieri a Bardolino verrà transennata e destinata a parcheggio. Potranno parcheggiare solo i residenti e gli esercenti della Zona a traffico limitato senza posto auto. Questi dovranno esporre il permesso in corso di validità rilasciato dalla polizia locale di Bardolino dicitura: “Residente senza posto auto” ed “Esercente senza posto auto”.

La mancata esposizione comporterà l’applicazione di una multa e la rimozione forzata del veicolo. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale per aumentare i parcheggi per i residenti e gli esercenti del centro storico di Bardolino che non possiedono un posto auto. Verrà proposta anche durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 6 gennaio 2025.