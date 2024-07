Eataly si colora di rosa per una serata speciale: “Drink Pink”

Eataly si colora di rosa per una serata speciale: tutto pronto per “Drink Pink”.

Eataly si colora di rosa per festeggiare l’estate con una grande festa tra vini, drink, tapas e musica in “pink”. L’appuntamento si terrà nel dehors di Eataly Verona giovedì 25 luglio, portando con sè la filosofia di spensieratezza e leggerezza tipiche della “vie en rose”.

Direttamente dalla selezione dell’enoteca, ecco i migliori vini, dal Franciacorta al Prosecco, passando per l’Alta Langa Docg, tutti rigorosamente rosati. In lista anche i cocktail più iconici di sempre, gin tonic, paloma, margarita, solo per citarne alcuni, rivisitati dai barman in versione pink.

Menu.

In menu ci saranno tapas speciali, pensate per l’occasione dagli chef di Eataly. Ecco un grande classico, la focaccia farcita alla mortadella, ma anche i mini burger di ceci e barbabietola con cipolla marinata e senape, il taco di polpo, il crocchè di patate e salsa rosa e molto altro.

Non è festa senza sound: djset e musica dal vivo animeranno la serata. Immancabile il dresscode: per partecipare alla festa pink di Eataly, sarà necessario indossare o portare con sé qualcosa di rosa.