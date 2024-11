Bardolino Insieme: giornata di festa per bambini e ragazzi con autismo

Bardolino Insieme: il 30 novembre una giornata di festa per bambini e ragazzi con autismo.

A Bardolino al via la terza edizione di Bardolino Insieme, una giornata dedicata ai bambini e ragazzi con autismo. Sarà al Parco Carrara Bottagisio, sabato 30 novembre dalle 10 alle 17.

Organizzata dalla Ruota Panoramica di Bardolino, in collaborazione con la Croce Rossa, i vigili del fuoco, Iron Kings che si occupa di attività sportiva per bambini autistici e non, e il patrocinio del comune di Bardolino, la manifestazione porterà nel parco in riva al Lago di Garda tanti giochi e attività sportive dedicate ai bambini con autismo, anche se le esperienze presenti nella giornata saranno a disposizione di tutti i visitatori.

Nel pomeriggio spazio poi alla Croce Rossa di Bardolino con il loro trucca bimbi. Le stesse famiglie partecipanti e aderenti alle associazioni che si dedicano a raccogliere fondi per le terapie domiciliari dedicate all’autismo, potranno accedere gratuitamente alla Ruota Panoramica di Bardolino.

Ci saranno i gonfiabili e la slitta di Babbo Natale per godere dell’atmosfera delle feste natalizie. I partecipanti potranno fare gratuitamente un giro sulla ruota panoramica e sul trenino. Oltre ad una passeggiata nei mercatini natalizi, verranno offerti pizza, panini e patatine fritte.