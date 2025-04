Bardolino, l’associazione Amo Garda-Baldo premiata dal Presidente Mattarella per il suo impegno accanto ai malati terminali

Un importante riconoscimento nazionale è stato conferito all’associazione di Bardolino, dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Si tratta di Amo Baldo Garda Ets che da oltre vent’anni è attiva nel supporto ai malati terminali. Il Presidente della Repubblica ha assegnato alla realtà veronese la medaglia d’argento al merito della sanità pubblica, per l’impegno nella cura e nell’accompagnamento dei pazienti nel tratto più delicato della loro vita.

La cerimonia di consegna si è svolta al Quirinale, alla presenza di Ivan De Beni, presidente dell’associazione, e del dottor Gaetano Benati, direttore sanitario di Amo. Un’occasione emozionante che ha messo in luce il valore umano e professionale del lavoro svolto quotidianamente da medici, infermieri e volontari.

Fondata nel 2001, l’associazione si è distinta negli anni per aver portato un aiuto concreto non solo ai pazienti in fase terminale, ma anche alle loro famiglie, garantendo assistenza sanitaria domiciliare, sostegno psicologico e presenza costante.

La medaglia d’argento al merito della sanità pubblica rappresenta uno dei massimi riconoscimenti istituzionali per chi opera nel settore sanitario, e l’attribuzione ad Amo Garda-Baldo è un segnale forte dell’importanza del lavoro svolto a livello locale, spesso in silenzio ma con enorme impatto sociale.

Un riconoscimento che celebra 22 anni di impegno nell’assistenza ai malati oncologici e il lavoro quotidiano di medici, infermieri, volontari e professionisti delle cure palliative. L’associazione ha dedicato il premio a chi ha “creduto nel progetto fin dal 2003, ai fondatori, ai volontari e alle famiglie che hanno accolto con fiducia il nostro supporto e continueremo con la stessa passione di sempre”, scrivono su Facebook.