Sulla questione del liceo Fracastoro di Verona interviene la senatrice Aurora Floridia.

Il liceo Fracastoro di Verona approda in Parlamento, con l’intervento della senatrice Aurora Floridia, la quale chiede che il ministero renda pubblico l’esito dell’ispezione: “Ho presentato un’interrogazione al ministro Valditara per chiedere di rendere pubblici gli esiti dell’ispezione al liceo Fracastoro di Verona e, nel caso di irregolarità emerse nella gestione dell’istituto, quali iniziative si adotteranno per sanare le criticità emerse, ai fini di tutelare l’intera comunità scolastica”.

Così la senatrice dei Verdi Aurora Floridia, prima firmataria dell’interrogazione, sottoscritta anche dai senatori Luigi Spagnolli e Pietro Patton.

“La comunità del Fracastoro sta vivendo un periodo di grande tensione, che ha portato l’85% del personale docente a una serie di dimissioni dai ruoli di coordinamento e incarichi organizzativi, con ripetute segnalazioni culminate nell’esposto presentato dalle organizzazioni sindacali di categoria all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che ha avviato un’ispezione amministrativa. Il diritto all’istruzione, alla libertà di espressione e alla partecipazione democratica sono principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. Anche per questo è importante che il ministero agisca con la massima trasparenza, chiarendo la natura e le modalità dell’ispezione, rendendone noti gli esiti e garantendo massimo equilibrio d’azione tra le parti. Ciò aiuterebbe a ripristinare il giusto clima di serenità, che in una comunità scolastica non dovrebbe mai mancare. Nell’interesse di tutte e tutti”.