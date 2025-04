Cambio della guardia al vertice della Squadra Mobile: chi è il nuovo volto della lotta al crimine.

Cambio al vertice per la Squadra Mobile di Verona: il nuovo dirigente è il vice questore Domenico Balsamo. Prende quindi il posto di Francesco Garcea, recentemente promosso a Primo Dirigente e trasferito alla Questura di Treviso.

Originario di Napoli, classe 1979, sposato e padre di due figli, Balsamo ha un solido percorso alle spalle: laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II, ha iniziato la sua carriera come avvocato, ottenendo anche la “toga d’onore” per i risultati eccellenti all’abilitazione forense. Nel 2008 ha deciso di entrare nella polizia di Stato, superando il concorso da Commissario e frequentando il 99esimo corso alla Scuola Superiore di Polizia, dove ha conseguito anche un master in Scienze della Sicurezza.

La sua esperienza sul campo è ampia: ha lavorato inizialmente a Firenze, dove si è occupato di reati contro il patrimonio e anticorruzione, poi è passato a Milano, dove ha diretto prima la Sezione Antidroga e poi quella dedicata ai reati contro la persona, seguendo casi complessi legati a omicidi e violenze. Dal 2023 ha ricoperto anche il ruolo di Vice Dirigente della Mobile milanese.