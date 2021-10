Al Vinitaly Special Edition premiati 11 ristoranti di Verona e provincia.

Sono 11 i ristoranti di Verona provincia premiati al Vinitaly. Si è svolta infatti al Vinitaly Special Edition di Verona, la premiazione dei 41 ristoranti veneti di eccellenza, selezionati attraverso la comparazione delle tre guide gastronomiche più note e diffuse. Dieci di questi sono veronesi: in ordine alfabetico, 12 Apostoli di Verona, Amistà di San Pietro in Cariano, Casa Perbellini e Il Desco di Verona, La Casa degli Spiriti di Costermano, La Cru di Grezzana (Verona), L’Artigliere di Isola della Scala, L’Oste Scuro di Verona, Oseleta di Cavaion Veronese e Vecchia Malcesine di Malcesine.

I riconoscimenti Veneto Food Excellence, iniziativa organizzata da Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi / Confcommercio – del Veneto, con il patrocinio e il contributo della Regione Veneto, sono un segno di riconoscenza per l’immagine positiva che questi operatori danno, sul piano nazionale e internazionale, al territorio regionale: un sostegno anche alle tipicità agroalimentari.

Per le altre province, 11 riconoscimenti sono andati alla provincia di Vicenza, 10 a Venezia; seguono Belluno con 4 riconoscimenti e Padova e Treviso con 3 ciascuna. Entrano nella classifica cinque nuovi nomi, tra cui i veronesi Amistà e La Cru.

“Il Veneto ha 9 beni patrimonio dell’umanità. Il decimo sono questi 41 ristoratori Veneto Food Excellence, e molti altri che come loro puntano ogni giorno su qualità e tradizione – ha ricordato Erminio Alajmo, presidente di Fipe Veneto Confcommercio -. Sono tutti in prima fila – ha proseguito – anche in un momento come questo, a difesa della nostra identità e della nostra economia. E, come tutti i patrimoni preziosi, anche questo va conservato, valorizzato, supportato e promosso”.

Anche per il presidente della Regione Veneto Luca Zaia la ristorazione è un fatto fondamentale per il territorio, portato avanti da operatori con una tenacia e una creatività che ha definito “da artisti e folli”, mentre il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, sottolineando le opportunità del Vinitaly Special Edition in corso a Verona, ha segnalato l’importanza del mondo della ristorazione nella promozione del vino di qualità.

Ai 10 ristoranti veronesi premiati, ne va aggiunto un undicesimo. Per la prima volta è stato infatti assegnato il premio regionale “Start&Star”, voluto dal neo-costituito Gruppo Giovani di Fipe-Confcommercio Veneto, che ha la finalità di premiare gli esercenti under 40 che si sono distinti per risultati e qualità imprenditoriale nell’avvio o sviluppo delle loro attività: tra questi Sokol Sina, titolare de La Corte Sconta di Verona.