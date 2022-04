Analisi Coldiretti sui vini più venduti nell’ultimo anno.

Vinitaly, attraverso Coldiretti, mette in fila i vini più venduti in Italia: e ai primi posti, 2 su 3, ci sono quelli veronesi. In dettaglio, i vini autoctoni occupano tutti i primi dieci posti delle bottiglie che hanno fatto registrare il maggior incremento dei consumi in volume, con il Lugana lombardo ad aumentare le vendite del 34% nell’ultimo anno, davanti all’Amarone (+32%) e al Valpolicella Ripasso (+26%). E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Infoscan Census relativi all’anno finito a gennaio 2022, diffusa in occasione del Vinitaly con l’esposizione delle bottiglie che hanno messo a segno le migliori performance.

“La speciale top ten evidenzia risultati sorprendenti con un profondo cambiamento nelle abitudini di consumo degli italiani che in tempo di pandemia e tensioni internazionali – sottolinea la Coldiretti – premiano anche negli acquisti di vino le produzioni legate al territorio, da quelle più blasonate a quelle che negli ultimi anni hanno saputo conquistarsi un fiorente mercato. Nella classifica dei primi dieci vini che nel periodo considerato in Italia hanno fatto registrare il maggior incremento delle vendite, infatti, nessuno è internazionale”.

“Nel tempo della globalizzazione gli italiani – precisa la Coldiretti – bevono “patriottico” come dimostra il fatto che al quarto e quinto posto ci sono il Nebbiolo piemontese (+22%) e il Vermentino della Sardegna (+22%), davanti alla Ribolla del Friuli Venezia Giulia (+19%), al Sagrantino dell’Umbria (+16%), alla Passerina marchigiana (+14%), con Brunello di Montalcino della Toscana e Grillo di Sicilia a chiudere la top ten entrambi con una crescita del 13%”.

Complessivamente l’ultimo anno fa segnare un incremento del 2,1% in valore delle vendite di vino nella Grande distribuzione, secondo l’analisi Coldiretti su dati Iri Infoscan Census, trainato soprattutto dagli spumanti che mettono a segno un balzo del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta della conferma – sottolinea la Coldiretti – della alta qualità offerta lungo tutta la Penisola grazie alla biodiversità e alla tradizione millenaria della viticoltura tricolore.

La classifica.

Vino Regioni Variazione % in quantità

Lugana Lombardia + 34%

Amarone Veneto + 32%

Valpolicella Ripasso Veneto + 26%

Nebbiolo Piemonte + 22%

Vermentino Sardegna + 22%

Ribolla Friuli Venezia Giulia + 19%

Sagrantino di Montefalco Umbria + 16%

Passerina Marche + 14%

Brunello di Montalcino Toscana + 13%

Grillo Sicilia + 13%