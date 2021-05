L’andamento della campagna vaccinale a Verona e in Veneto.

Ieri in Veneto sono state somministrate quasi 40mila dosi di vaccino, per la precisione 39.805, superando dall’inizio della campagna i 2 milioni di dosi. Poco più di 600mila sono i cicli completi. La percentuale di 80enni con almeno una dose è del 96,7%, 80,4% i 70enni e 54,1% i 60enni. La percentuale di disabili con almeno una dose è del 70,7%, i vulnerabili 65,3%.

Quella appena trascorsa, dopo che in passato il Veneto aveva anche fallito i target del commissario Figliuolo, è stata una settimana da record per il Veneto, con 257.931 dosi somministrate. L’Ulss 9 e l’Azienda ospedaliera hanno somministrato nella giornata di ieri 5.789 dosi, per un totale da inizio campagna di 376.541 dosi.

