Trenord e Discovera in viaggio verso Gardaland.

Con Trenord e Discovera si parte in “Direzione Gardaland”: l’azienda ferroviaria lombarda e la piattaforma di travel mobility propongono un biglietto integrato treno+ingresso a Gardaland Park, per un viaggio senz’auto verso il Parco divertimenti sul Garda. In più, per incoraggiare la scelta del treno nel tempo libero, è al via un concorso che mette in palio cento ingressi a Gardaland Park e due soggiorni a Gardaland Resort.

Il biglietto speciale “Gite in treno” per Gardaland.

Il ticket comprende il viaggio in treno fino a Peschiera del Garda e l’ingresso giornaliero al Parco divertimenti più famoso d’Italia, che per la stagione 2025 propone tante novità, spettacoli live e nuove attrazioni. Fra questi, “Animal Treasure Island” un’esperienza immersiva alla ricerca del tesoro nascosto, o Dragon Empire, la nuova area ritematizzata dedicata al mondo orientale.

“Gardaland Park” è uno degli itinerari delle “Gite in treno” proposte da Trenord, in partnership con Discovera, che uniscono al viaggio in treno esperienze di turismo: la navigazione sui laghi, esperienze di sport e adrenalina, la scoperta di luoghi e città d’arte, il divertimento nei grandi parchi. I dettagli sui diversi itinerari e sulle modalità d’acquisto sono disponibili sui siti di Trenord e Discovera.

Il concorso “Direzione Gardaland”.

Una o più giornate a Gardaland sono anche i premi in palio per chi partecipa a “Direzione Gardaland”, concorso “instant win” ideato da Trenord e Discovera per incoraggiare sempre più viaggiatori a muoversi in treno anche nel tempo libero.

Il concorso è appena partito e partecipare è molto semplice: basta registrarsi entro giovedì 31 luglio sul sito dedicato direzionegardaland.discovera.it. Una volta confermata l’iscrizione, gli utenti potranno scoprire subito se hanno vinto uno dei cento premi, che comprendono il viaggio in treno e l’ingresso a “Gardaland Park” per una giornata.

In più, chi acquista entro domenica 31 agosto un biglietto speciale “Gite in treno” sui siti di Trenord o Discovera potrà partecipare anche all’estrazione dei premi finali: due soggiorni per due persone a Gardaland, comprensivi di una notte a Gardaland Resort e dell’ingresso a Gardaland Sea Life Aquarium.