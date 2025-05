Incidente tra auto e moto lungo l’autostrada A4 a Peschiera.

Un incidente che ha coinvolto, secondo le prime informazioni, alcune auto e una moto lungo l’autostrada A4, avvenuto intorno alle 17 di oggi, domenica 25 maggio, ha provocato lunghe code in direzione Milano.

L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di Peschiera del Garda: sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e con l’elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dello scontro, le cui cause sono ancora da accertare, è di due persone ferite, trasportate in codice giallo negli ospedali di Peschiera e di Borgo Trento. Inevitabili le lunghe code, fino a sei chilometri, in direzione Milano.