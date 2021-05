Verona, oltre 10mila dosi di vaccino somministrate in un giorno.

Nuovo record di vaccinazioni ieri a Verona. Secondo il bollettino di Azienda Zero, infatti, nella giornata di ieri Ulss 9 Scaligera e Azienda ospedaliera di Verona hanno somministrato complessivamente 10.022 dosi, mantenendosi per il secondo giorno consecutivo sopra le 10mila. E portando così il totale dei vaccini inoculati a Verona e provincia a 314.989.

In complesso in Veneto ieri sono state somministrate 48.520 dosi di vaccino, per un totale, da inizio campagna, di 1 milione 673mila 679. Il 23,1 per cento dei veneti hanno già avuto una dose, il 10, 4 per cento entrambe le dosi. I 70-79enni superano il 70 per cento di copertura vaccinale con almeno una dose.

(Visited 1 times, 19 visits today)