Spesa al supermercato, indagine di Altroconsumo.

Tempi duri anche per chi deve, semplicemente, fare la spesa al supermercato: rincari e prezzi alle stelle costringono sempre di più a equilibrismi tra qualità, quantità, marche e sottomarche. Ma poi la domanda è sempre la stessa: a Verona, qual è il supermercato più conveniente? Seguita dall’altra: dove posso trovare i prodotti migliori? Ci ha provato, ancora una volta, Altroconsumo a metterli tutti in fila. E alla fine le sorprese non mancano, a cominciare dal fatto che tra le catene con i prezzi più alla portata c’è anche la veronese Tosano.

L’indagine.

Ma andiamo con ordine. Altroconsumo ha intervistato 10mila italiani. Il risultato è che i supermercati considerati migliori sono quelli che affiancano prodotti di marca a prodotti meno conosciuti ma non per questo di minore o scarsa qualità: poi quelli che hanno casse comode e veloci per ridurre al minimo code e attese; e infine i più puliti e ordinati.

Ma naturalmente, nella scelta del supermercato perfetto incidono soprattutto due fattori: prezzo e qualità. Secondo l’indagine di Altroconsumo per i prodotti freschi la catena Esselunga viene considerata la migliore, ma quello che costa meno è la tedesca Aldi. Ipercoop, invece, è davanti a tutti per quelli che sono “i prodotti di marca propria”. Ma la veronese Tosano, invece, è proprio quella con i prezzi più convenienti.

Per quel che riguarda invece la spesa online, che ancora rappresenta una netta minoranza, Esselunga è la catena più conosciuta e cliccata. Iperal, invece, è quella più considerata per la disponibilità dei prodotti e per la puntualità della consegna insieme a Unes e Alì.

Come si sceglie un supermercato?

In base a cosa si sceglie dove fare la spesa? Il 35% degli italiani decide per la vicinanza con casa o per i prezzi convenienti. Il 21% di loro sceglie una determinata catena e va sempre in quella per motivi esclusivamente economici: tra questi compaiono le catene dell’hard discount come Aldi, Eurospin, IN’s e Lidl. Chi vuole trovare tutto quello che cerca sceglie l’Ipercoop, mentre Esselunga viene preferita per la qualità.

Nelle 4 classifiche elaborate da Altroconsumo troviamo Aldi, Eurospin e Prix al primo posto sotto la voce “Discount”; Ipereal, Unes e Alì per quanto riguarda i supermercati online; Esselunga che domina la fascia di “Iper e supermercati” in generale, mentre Pewex e Cadoro hanno i punteggi più alti tra le “catene locali”.

I consigli per la spesa migliore al supermercato.

Prima cosa: per evitare acquisti inutili controllare prima di partire cosa manca in casa e stilare la classica lista della spesa. Poi meglio andare al supermercato a stomaco pieno così da non acquistare più cose del dovuto a causa della fame del momento. Per finire, evitare se possibile il carrello e scegliere il cestello della spesa, che è più piccolo e si riempie più velocemente.