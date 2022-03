Le eccellenze italiane puntano sull’e-commerce a Dubai

Nella data di martedì 15 marzo si è svolta in modalità web la conferenza organizzata da ItaliaOnline e Regione Puglia, che mirava a parlare agli illustri imprenditori del territorio pugliese che mostrano l’intenzione di usufruire di sistemi digitali per iniziare a vendere online i propri prodotti e servizi negli Emirati Arabi Uniti.

L’evento è stato importante soprattutto per il settore tessile e dell’interior design, da sempre vere e proprie eccellenze della Regione Puglia: quest’ultima è, tra l’altro, stata protagonista della Space Week all’Expo Dubai 2022.

Rilevante è stata la presenza di uno speaker d’eccezione, che ha saputo distinguersi grazie alla sua professionalità, e alle ottime e unanimi recensioni dei suoi clienti, Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice. Il finanziere veneto ha illustrato agli imprenditori pugliesi le vantaggiose opportunità che il mercato emiratino offre per poter vendere i propri prodotti e servizi, grazie allo spazio messo a disposizione dai marketplace digitali o tramite un proprio sito di e-commerce.

Pescara ha, poi, affrontato il tema delle principali piattaforme digitali nel campo delle vendite online, sottolineando l’importanza di puntare sulla creazione di un proprio sito internet di e-commerce, con la possibilità di personalizzare il proprio prodotto o servizio e valorizzarlo con accortezze specifiche per il proprio settore di riferimento. Ci si è soffermati, inoltre, sui benefici di esportare le eccellenze italiane a Dubai e, in generale, negli Emirati Arabi, che da sempre godono di un’economia fiorente, una moneta stabile e uno spazio di investimento tra i più tutelati e ambiti del mondo.

Gli investitori di ogni parte del mondo da anni, ormai, hanno individuato Dubai quale meta ideale per ottimizzare le proprie risorse, e Daniele Pescara da oltre un decennio si occupa di supportare gli imprenditori più oculati in tutta la procedura per costituire e trasferire società a Dubai, permettendo loro di proporre il proprio prodotto o servizio in un mercato assai florido come quello emiratino.

