Secondo caso di Omicron in Veneto, cresce l’allerta anche a Verona

Nuovo caso di variante Omicron in Veneto.

Un secondo caso di variante Omicron del virus Sars-Cov2 è stato sequenziato in Veneto, dopo quello di inizio dicembre. Lo ha reso noto lo stesso presidente della Regione Luca Zaia.

Si tratta, ha precisato Zaia, di una donna di 77 anni, residente a Padova. L’anziana è stata sottoposta a terapia monoclonale. Il primo caso veneto di variante Omicron era stato invece sequenziato il 3 dicembre scorso in un 40enne vicentino, appena rientrato dal Sudafrica. La moglie dell’uomo e uno dei figli, come riferisce Ansa, erano stati invece contagiati dalla variante Delta, contratta in circostanze diverse. Un altro sequenziamento è in corso sulla figlia più piccola della coppia, per verificare se anche lei è stata contagiata dalla nuova variante. Al momento tutti sarebbero in buone condizioni di salute.