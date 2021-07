La decisione della giunta del Veneto: le scuole riaprono il 13 settembre.

“Inizio delle scuole rimandato a fine settembre? No, alla fine abbiamo deciso diversamente“. Lo ha detto il governatore del Veneto LucaZaia dalla sede della Protezione civile di Marghera, dopo che ieri era stata avanzata l’ipotesi di rimandare l’inizio dell’anno scolastico in Veneto a fine settembre. Sollevando le proteste di molti genitori in tutto il Veneto.

“Noi ieri abbiamo ascoltato tutti gli appelli – ha spiegato Zaia -. Abbiamo aspettato un attimo prima di decidere. Abbiamo sentito gli operatori balneari che avrebbero voluto prolungare la stagione. Avevamo già in programma di modificare il calendario scolastico in segno di rispetto di una festività ebraica, il Kippur, e quindi di spostare la data di inizio delle superiori inizialmente previsto per il 16 settembre”.

“Fino ad oggi – ha aggiunto – era deciso che il 13 settembre si aprissero elementari e medie, il 16 settembre le superiori. Alla fine abbiamo deciso in giunta di partire tutti il 13 settembre, dalle elementari alle superiori. Quindi, le scuole in Veneto cominciano il 13 settembre e finiscono l’8 giugno. La data del 20 settembre non era praticabile, per tanti motivi. Le scuole d’infanzia aprono il 13 settembre, e finiscono il 30 giugno. Le vacanze natalizie sono dal 24 dicembre all’8 gennaio, si rientra a scuola il 10 gennaio”.

