Saldi estivi, partito il conto alla rovescia: “Inizio anno tutt’altro che brillante”

Saldi estivi a Verona, ci siamo: le date di inizio e fine in Veneto.

L’estate è appena iniziata, ma anche a Verona è già tempo di saldi estivi. Anche in Veneto, in contemporanea con tutta Italia, la data di inizio dei saldi estivi 2024 è fissata per il 6 luglio: Mentre la data di fine del periodo di sconti è stata fissata al 31 agosto. E non il 3 settembre come accade, per esempio, in Lombardia.

Anche quest’anno, come annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, la data di avvio delle vendite cadrà il primo sabato del mese di luglio (solo l’anno scorso era stata posticipata al giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva con l’inizio del mese). I saldi in Veneto termineranno come detto il 31 agosto, come previsto dalla disciplina regionale vigente. Resta valido il divieto per i commercianti di effettuare vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio del periodo.

Occasione buona, i saldi estivi, per ridare ossigeno al settore, secondo il presidente di Federmoda Confcommercio Verona Mariano Lievore. “I saldi – sostiene infatti Lievore – potranno contribuire a risollevare le sorti dopo un inizio d’anno tutt’altro che brillante a livello di vendite e fatturati”.