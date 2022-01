Valerio Alberti fu al vertice della sanità veronese.

Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, viene votata oggi, venerdì 28 gennaio, dalla coalizione di centrodestra alla quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Per essere eletta ha bisogno della maggioranza di 505 voti, la metà più uno dei 1009 grandi elettori. Ma l’attuale presidente del Senato è la sorella di Valero Fabio Alberti, che a cavallo del millennio, tra il 1998 e il 2007, fu direttore generale sia dell’Azienda ospedaliera di Verona che dell’allora Ulss 20. Alberti, nato ad Aosta, venne nominato in quegli anni al vertice di molte aziende ospedaliere del Veneto.

In particolare fu direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Verona dal 1998 al 31 dicembre 1999, poi direttore generale dell’Ulss 20 dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2002, e infine tornò all’Azienda ospedaliera di piazzale Stefani ricoprendo la carica di direttore generale dal gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.