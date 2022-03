Covid a Verona, 601 nuovi contagi e 1 morto. In calo i ricoveri

La situazione Covid a Verona e negli ospedali.

Covid a Verona e in Veneto, ecco il bollettino aggiornato: nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 3.982 nuovi positivi. Il totale dei casi attualmente positivi è ora di 49.134, in lieve diminuzione. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 11, dei quali 1 a Verona. Nello stesso periodo invece sono stati 601 (ieri 795) i nuovi positivi registrati nella sola provincia di Verona: il numero degli attualmente positivi a Verona e provincia è ora di 6.747.

Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, ecco la situazione dei ricoveri: sono 95 (-8) quelli attualmente positivi ricoverati nelle strutture di Verona e provincia in area non critica, così distribuiti: 13 a Borgo Roma, 23 a Borgo Trento, 15 a Legnago, 5 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 15 a Bussolengo, 2 a Marzana, 0 a Bovolone, 9 a Negrar, 6 a Peschiera, 2 al Centro riabilitativo veronese. Nelle terapie intensive veronesi ci sono 8 (-1) pazienti attualmente positivi: 0 a Borgo Roma, 7 a Borgo Trento, 1 a Legnago, 0 a San Bonifacio, 0 a Villafranca, 0 a Peschiera e 0 a Negrar.