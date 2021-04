Il percorso corre su un ex tracciato ferroviario riqualificato e si estenderà fino a Firenze.

Progettata per congiungere Capo Nord all’isola di Malta tramite 7400 chilometri attraverso nove paesi, la Ciclovia del Sole ha visto inaugurare oggi il suo nuovo tratto, che con i suoi 46 chilometri completa il collegamento tra le città di Verona e Bologna.

Dopo la realizzazione della Ciclopista della Valle dell’Adige, che dalla sorgente del fiume a Passo di Resia conduce fino alla sua foce nel comune rodigino di Rosolina attraverso un percorso ciclabile di 160 chilometri solo in Veneto, il nuovo segmento della tratta Verona-Bologna renderà integralmente percorribile l’itinerario partendo dal Brennero. Per farlo l’infrastruttura si è servita dell’ex tracciato ferroviario della linea Verona-Bologna, oggi riqualificato, articolandosi in una serie di piazzole di sosta munite di rete Wi-Fi e attrezzate con ricariche per e-bike, kit di riparazione, rastrelliere e acqua.

Il nuovo tratto della Ciclovia, così come quello alto-atesino, si sviluppa sulla direttrice della EuroVelo7, il progetto europeo concepito con l’obiettivo di mettere in comunicazione mediante una rete ciclopedonale la falesia norvegese affacciata sul Mar Glaciale Artico alla più grande delle isole Calipsee e che oggi compie un ulteriore passo verso il suo compimento. Il collegamento da Verona a Bologna oggi ultimato si inserisce a sua volta in un itinerario ciclabile di 362 chilometri che si estenderà fino a Firenze, toccando lungo il tragitto, oltre alla città scaligera e a quella felsinea, l’Appennino tosco-emiliano, Pistoia e Prato, e per il quale sono già state portate a completamento alcune tratte.

