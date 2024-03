Locali storici del Veneto: premiate altre 14 attività di Verona e provincia. Ecco l’elenco.

Cresce il numero di locali storici a Verona e in Veneto. L’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha premiato ieri a Padova i titolari dei 213 locali veneti iscritti nell’anno 2023 nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, che complessivamente ha raggiunto quota 1.335. A ciascun esercente l’assessore ha consegnato la targa e il logo che contrassegna l’iscrizione, dimostrando che l’attività opera da almeno quarant’anni.

Tra gli assegnatari della targa anche quattro amministrazioni comunali, nello specifico quelle di Teolo (PD), Lendinara (RO), Roncade (TV) e Castelnuovo del Garda (VR) che sono stati iscritti per i rispettivi mercati di valenza storica. A Verona e provincia i nuovi ingressi sono 14: 5 a Verona, 2 a Valeggio, e 1 ciascuno a Villafranca, Isola Rizza, Rivoli, Bardolino, Sona, Zimella e Castelnuovo del Garda.

All’elenco regionale possono iscriversi, presentando domanda ogni anno tra il 1 ed il 30 aprile, le attività commerciali con valore storico o artistico, nonché le altre attività, che operano da almeno 40 anni, previste dalla disciplina regionale definita in materia: ossia attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mercati su aree pubbliche, attività artigianali con annessa attività di vendita, farmacie, nonché alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I nuovi ingressi nell’elenco dei locali storici.

Nel corso del 2023, le attività che hanno ottenuto il riconoscimento, come detto, sono state 213, così ripartite per provincia: 8 Belluno, 35 a Padova, 7 a Rovigo, 59 a Treviso, 66 a Venezia, 24 a Vicenza e 14 a Verona. Per quanto riguarda la tipologia di attività, si tratta di 80 attività commerciali al dettaglio (tra negozi di abbigliamento, calzature, alimentari, frutta e verdura, mercerie, gioiellerie/orologerie); 102 attività di somministrazione di alimenti e bevande: (divise tra ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e bar); 20 attività artigianali con vendita; 2 farmacie; 5 alberghi o locande con somministrazione di alimenti e bevande e 4 mercati su area pubblica.