Arriva la “cometa del secolo”, e sarà visibile anche a Verona

Visibile anche nei cieli di Verona Tsuchinshan-ATLAS, già definita la “cometa del secolo”: ecco quando e come.

Arriva la cometa del secolo, uno degli eventi astronomici più spettacolari dell’anno, e sarà visibile anche dalle nostre parti: stiamo parlando del passaggio della cometa C/2023 A3, meglio conosciuta come Tsuchinshan-ATLAS. Scoperta a febbraio 2023, la cometa promette di essere uno degli spettacoli più luminosi degli ultimi decenni, paragonabile a grandi comete storiche come Hale-Bopp e Neowise.

Tsuchinshan-ATLAS ha superato il perielio, il punto di massima vicinanza al Sole, lo scorso 27 settembre. E potrà essere osservata a occhio nudo nell’emisfero settentrionale a partire da questi giorni. Il picco di visibilità è previsto tra il 10 e il 15 ottobre, con un massimo atteso il 12 ottobre, quando la cometa passerà a circa 70 milioni di chilometri dalla Terra, al suo perigeo.

In queste notti, tempo permettendo, Tsuchinshan-ATLAS sarà visibile per alcune ore dopo il tramonto, circa 20° sopra l’orizzonte ovest. Gli esperti consigliano di cercare luoghi lontani dall’inquinamento luminoso, come aree rurali o montuose, per poter godere appieno dello spettacolo. Anche se sarà visibile a occhio nudo, un binocolo o un telescopio permetteranno di ammirare i dettagli più affascinanti, come la coda luminosa e la chioma di gas che circonda il nucleo.