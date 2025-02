Zevio, sicurezza stradale: “Buche e asfalto dissestato: urgente intervenire”

Zevio, “Buche e asfalto dissestato: urgente intervenire per la sicurezza stradale”.

“La sicurezza stradale di via Euclide e del cavalcavia di Campagnola destano sempre più preoccupazione tra cittadini e automobilisti”, come riporta il comunicato stampa di Zevio Bene Comune. “Buche, asfalto dissestato e interventi tampone inefficaci hanno reso queste strade pericolose per chiunque le percorra, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti”.

“La sicurezza stradale deve essere una priorità” – afferma Enrico Righetto, capogruppo di Zevio Bene Comune – “e questa situazione evidenzia l’incapacità di programmazione della Sindaca e della sua Giunta”.

Secondo Righetto, il problema riguarda “sia il tratto di via Euclide, di competenza del Comune di Zevio, sia il cavalcavia di Campagnola, sotto la responsabilità della Provincia di Verona”. “In passato – spiega – il nuovo strato d’asfalto è stato posato senza rimuovere adeguatamente quello vecchio, compromettendone l’aderenza e accelerandone il deterioramento”.

Per questo, è stata presentata una mozione affinché il “rifacimento di via Euclide venga inserito tra le priorità del prossimo piano asfaltature”. Inoltre, nel comunicato si sollecita il “Comune a intervenire presso la Provincia di Verona per ottenere la riasfaltatura del cavalcavia“.

“Ci auguriamo che la mozione venga approvata all’unanimità – conclude Righetto – e chiediamo un intervento immediato, affinché strade sicure e ben tenute diventino la norma, non l’eccezione”.