Al via a Povegliano la Comunità Energetica “Gocce di Comunità”

Povegliano Veronese , “Gocce di Comunità”: riparte il percorso di Comunità Energetica.

Sabato 15 febbraio, al Centro Sociale di Povegliano Veronese, l’incontro dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) “Gocce di Comunità“. Dopo la sua nascita ufficiale lo scorso 21 dicembre, il progetto riprende il suo percorso.

Cos’è una Comunità Energetica rinnovabile.

Si tratta di un gruppo di cittadini, enti e aziende che collaborano per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, come il sole e il vento. L’obiettivo è ridurre i costi della bolletta e fare bene all’ambiente.

La riunione, molto partecipata, è stata guidata dalle avvocate Lucia Vesentini e Federica Amici dell’associazione Ver.so. – Verona Sostenibile, che supporta il progetto fin dall’inizio. Durante l’incontro sono stati anche presentati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, scelti dal Comune e dalla Parrocchia, due dei soci fondatori della comunità energetica.

Chi sono i nuovi membri del Cda.

Ad affiancare il presidente Riccardo Milano, già nominato a dicembre, saranno: Veronica Moronese, avvocata esperta di diritto dello spazio e consulente legale internazionale. Fabrizio Sambugar, manager con esperienza in vendite, marketing e comunicazione. Fabrizio Cestaro, ex funzionario del Ministero della Salute, oggi in pensione.

Ora si procederà con la stesura del regolamento e con alcuni passaggi burocratici, necessari per aprire ufficialmente le adesioni ai cittadini.