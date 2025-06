Un 28enne è stato arrestato per rapina dai carabinieri di Villafranca: aveva aggredito tre giovani ai giardini di via Magenta.

Armato di rasoio, rapina tre giovani ai giardini di Villafranca: arrestato. Nel pomeriggio del 20 giugno i carabinieri di Villafranca hanno arrestato un italiano di 28 anni in flagranza di reato per rapina, porto abusivo d’armi e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la segnalazione da parte di tre giovani del luogo, che avevano allertato il 112 per denunciare un’aggressione avvenuta nel parco pubblico di via Magenta. Nello specifico i ragazzi erano stati rapinati dei loro telefoni e portafogli.

Grazie al tempestivo intervento di diverse pattuglie dei carabinieri, già impegnate nel controllo del territorio, il giovane sospetto è stato individuato ma al momento di essere bloccato, opponeva resistenza; i carabinieri riuscivano a bloccarlo e ad arrestarlo. Sottoposto a minuziosa perquisizione, il 28 veniva trovato in possesso di tutta la refurtiva, nonché di un rasoio da barbiere affilato e potenzialmente pericoloso.

Nonostante fosse stato bloccato e messo in sicurezza, l’arrestato continuava a mostrare segni di forte agitazione, continuando a dimenarsi durante il tragitto verso la caserma di Villafranca di Verona. Solo grazie all’intervento tempestivo dei militari e dei medici del 118 è stato possibile riportarlo alla calma; dopo gli accertamenti sanitari espletati presso l’ospedale di Villafranca di Verona, il 28enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Verona Montorio, in attesa dell’udienza di convalida.