A San Martino asfalti per 620mila euro: tutte le strade interessate

La giunta di San Martino Buon Albergo ha approvato lavori di asfaltatura per 620mila euro: ecco le strade interessate.

La giunta comunale di San Martino Buon Albergo ha approvato nei giorni scorsi un nuovo stanziamento di 620 mila euro destinato a ulteriori lavori di asfaltatura sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la sicurezza e la qualità della viabilità urbana.

Gli interventi, che verranno completati entro la fine del 2025, interesseranno in particolare la strada tra Campalto e Mambrotta, via Mambrotta, un tratto di via Feniletto a Casette e Piazza del Popolo. In alcuni tratti saranno utilizzati materiali innovativi, tra cui una speciale guaina che contribuirà a rendere l’asfalto più resistente nel tempo e meno soggetto a rotture causate da interventi successivi.

“Con questo nuovo investimento – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Mauro Gaspari – proseguiamo nel nostro impegno per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune, intervenendo su aree che necessitavano da tempo di un ammodernamento. I lavori saranno pianificati per ridurre al minimo i disagi e portare benefici duraturi a tutta la cittadinanza. Con questo intervento abbiamo investito più di 2 milioni per le asfaltature negli ultimi 2 anni”.

In vista dell’avvio degli interventi, l’assessore Giuliano Zusi che rappresenta il quartiere di Mambrotta invita i residenti della zona interessata a segnalare al Comune eventuali necessità di scavo per il collegamento di utenze o altri servizi: “Questi lavori rappresentano un’occasione importante anche per chi sta pianificando interventi alle proprie proprietà. Invitiamo i cittadini a farsi avanti prontamente con eventuali richieste, così da evitare rotture del manto stradale in futuro, vista anche la qualità del materiale che sarà utilizzato”.

Il Comune provvederà a informare tempestivamente i cittadini sul calendario dei cantieri e sulle eventuali modifiche alla viabilità.