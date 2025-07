La polizia locale di Villafranca cerca testimoni dell’incidente nel quale un ragazzo di 16 anni in bici è stato investito da un’auto.

Ragazzo di 16 anni investito in bici a Villafranca, i vigili cercano testimoni. La polizia locale di Villafranca è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all’incidente stradale avvenuto sabato 12 luglio verso le ore 21.15 in via Postumia all’altezza dell’attraversamento pedonale al civico 57, nel quale è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni.

Dalle prime ricostruzioni della polizia locale una Bmw X1 ha investito una ragazzo in sella a una bicicletta. Il ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso di Borgo Trento. La polizia locale di Villafranca invita chiunque possa riferire elementi utili a telefonare al Comando al numero 045/7900487, in orario di ufficio.