Incidente della strada a Villafranca, ciclista di 16 anni investito: è grave.

Grave incidente della strada nella tarda serata di ieri, sabato 12 luglio, a Villafranca: poco dopo le 21 un ciclista, un ragazzo di 16 anni residente poco lontano, è stato investito da un’auto, per cause ancora da accertare, mentre si trovava in via Postumia, la strada che porta a Verona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica: lo sfortunato ciclista, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale, che ha sequestrato entrambi i mezzi coinvolti, le cause dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++