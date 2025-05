Villafranca: chi è il nuovo direttore della Chirurgia al Magalini

Ospedale Magalini di Villafranca: nominato il nuovo direttore del Dipartimento Chirurgico.

Villafranca, l’ospedale Magalini ha un nuovo direttore per il Dipartimento Chirurgico: è il dott. Giovanni Tonoli. Cambio ai vertici: il nuovo direttore era già alla guida dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dello stesso ospedale. La nomina è arrivata nell’ambito del rinnovo degli incarichi dirigenziali aziendali da parte della Direzione Generale dell’Ulss 9 Scaligera.

Con una carriera trentennale nella chirurgia e nell’otorinolaringoiatria, il dott. Tonoli porta con sé una lunga esperienza clinica, gestionale e scientifica maturata tra Veneto e Lombardia. Dopo gli inizi a Bassano del Grappa e il successivo incarico a Verona come responsabile dell’endoscopia delle prime vie aeree, ha diretto per sette anni il reparto Orl dell’ospedale di Rovigo, dove ha contribuito anche allo sviluppo della chirurgia maxillo-facciale.

Oltre al suo percorso professionale, spiccano anche i numerosi ruoli ricoperti in ambito formativo e scientifico: vicepresidente della Scuola Triveneta di Otorinolaringoiatria, membro del direttivo nazionale dell’associazione di categoria AAOOI, autore di studi clinici d’impatto come quello premiato nel 2019 da Aspen Italia per una ricerca diagnostica sul morbo di Creutzfeldt-Jakob.