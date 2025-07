Tra le 100 collezioni di auto storiche più prestigiose al mondo c’è il Museo Nicolis di Villafranca: lo dice “The Key 2025”.

Un nuovo riconoscimento per il Museo Nicolis di Villafranca di Verona, che si conferma ancora una volta tra le 100 collezioni private di auto storiche più importanti al mondo. Questo secondo l’edizione 2025 di The Key, la pubblicazione internazionale di riferimento per appassionati e collezionisti di auto d’epoca.

Sotto la direzione di Antonio Ghini, The Key seleziona ogni anno i nomi più influenti del settore classic & heritage: una vera e propria “bibbia” per chi ama la storia dell’automobile. Nella lista, insieme a big come Ralph Lauren e Nicola Bulgari, spicca Silvia Nicolis, unica donna italiana inserita nella classifica globale, segno della solidità e del valore culturale del museo fondato dal padre Luciano Nicolis.

Un traguardo che arriva in un anno speciale: il Museo Nicolis festeggia infatti il suo 25esimo anniversario, celebrando un quarto di secolo dedicato alla passione per motori, design e ingegno del Novecento.

Oggi il museo custodisce oltre 200 auto d’epoca, motociclette, biciclette, macchine fotografiche, strumenti musicali, volanti di Formula 1 e oggetti unici che raccontano un secolo di creatività e tecnologia.