Incidente nelle campagne di Sant’Ambrogio di Valpolicella: trattore si ribalta, grave un agricoltore.

Incidente nelle campagne di Sant’Ambrogio di Valpolicella nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 luglio: secondo una prima ricostruzione intorno alle 17 un trattore si è ribaltato in via Costa, ferendo in modo grave una persona.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. La persona rimasta schiacciata dal trattore è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

++ notizia in aggiornamento ++