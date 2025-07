La magia dei Pink Floyd al Teatro Romano di Verona a favore dell’associazione Alzheimer.

Serata di musica e solidarietà al Teatro Romano di Verona: martedì 5 agosto sul palco saliranno i Big One, la tribute band europea considerata la migliore interprete dei Pink Floyd.

L’evento, organizzato dall’Associazione Alzheimer Verona Odv, è ormai un appuntamento fisso dell’estate scaligera che anche quest’anno unisce spettacolo e beneficenza.

Protagonisti di tour in Italia e all’estero, i Big One sono celebri per la fedeltà con cui ripropongono l’universo sonoro floydiano: dagli psichedelici anni ’70 agli album più recenti, tra strumentazioni vintage, arrangiamenti originali e un imponente impianto scenografico. A Verona porteranno il loro nuovo “Pulse Tour 2025”, promettendo uno show immersivo che farà rivivere tutta la magia dei Pink Floyd.

L’incasso della serata sosterrà le attività dell’Associazione Alzheimer Verona, che ogni giorno offre servizi gratuiti per aiutare centinaia di famiglie a prendersi cura di anziani fragili e persone con demenza. Un’occasione per dire grazie anche ai volontari, vera anima dell’associazione.

Lo spettacolo è patrocinato da Comune, Provincia, Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Csv Verona e Federfarma, con il sostegno di varie realtà del territorio.

Biglietti disponibili su TicketOne, online o nei punti vendita in città e provincia.