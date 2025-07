Torna il San Giò Video Festival: cinema indipendente a ingresso gratuito a Verona.

Cinque giorni di cinema, incontri e passione per le immagini in movimento: torna il San Giò Verona Video Festival, alla sua 31esima edizione.

Dal 23 al 27 luglio, le proiezioni animeranno il Teatro Satiro Off, in vicolo Satiro 8. In programma circa 50 opere, tra cortometraggi e lungometraggi, selezionate da tutto il mondo. Un festival che, come ricorda il direttore Ugo Brusaporco, è anche un omaggio a due figure speciali: l’architetto iraniano Abbas Gharib e Angelo Renon, “uomo libero”, scomparso a febbraio.

Le proiezioni serali inizieranno ogni giorno alle 21, mentre dal 24 luglio si aggiungeranno anche le sessioni pomeridiane alle 16. L’ingresso è gratuito, fedele allo spirito del Cineclub Verona, che da sempre rende il grande cinema indipendente accessibile a tutti. Il programma completo è disponibile su www.sangiofestival.it.