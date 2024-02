Grezzanella, Zaia a Villafranca inaugura i cantieri del secondo stralcio

Al via i lavori della Grezzanella, per bypassare l’abitato di Villafranca ed evitare il traffico veicolare nella zona centrale del paese.

Oggi, 19 febbraio, si è svolta a Villafranca la cerimonia di avvio dei lavori per il completamento della Grezzanella. Si tratta della variante alla SR 62, conosciuta come “della Cisa”, che rappresenta il completamento della tangenziale di Villafranca di Verona, nota anche come “Grezzanella”, fino a Povegliano Veronese. All’inaugurazione del cantiere è intervenuto il governatore del Veneto Luca Zaia, cn la vice Elisa De Berti e il direttore di Veneto Strade Giuseppe Franco. Presenti, ovviamente, anche i sindaci di Villafranca, Roberto Dall’Oca, e di Povegliano Roberta Tedeschi, oltre al presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini.

Lavori entro 980 giorni.

L’opera, che avrà in lunghezza di 2,6 km e sarà completata in 980 giorni, ha un importo di euro 35 milioni 100mila euro, ed è interamente finanziato dalla Regione Veneto attraverso i fondi del Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ad attendere Zaia anche i rappresentanti dei comitati che si battono contro le discariche di amianto che alcune imprese hanno chiesto di aprire a Caluri e a Ca’ Balestra, nel comune di Valeggio. Lo stesso Zaia ha poi incontrato i comitati al municipio di Villafranca, con il sindaco Dall’Oca e il commissario del comune di Valeggio.