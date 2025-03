Grezzanella, via al ponte sul Tione: “Prima apertura entro il 2026”

Sopralluogo al cantiere della Grezzanella per la posa delle fondazioni del ponte sul Tione: “Prima apertura entro il 2026”.

Variante della Grezzanella, i lavori procedono: nella mattinata di oggi, mercoledì 26, sopralluogo della vicepresidente De Berti al cantiere del ponte sul Tione. “Con il via alla posa delle fondazioni del ponte sul Tione proseguono i lavori di completamento di un’arteria strategica per l’ovest veronese e attesa dal territorio”, ha detto De Berti.

L’opera, della lunghezza di 2,6 chilometri, vedrà la realizzazione di tre nuove rotatorie in corrispondenza della SP 24, su via Molini, della SP 53, su via Cave, e della SR 62, su via Mantova. A inizio estate, quindi, si darà avvio anche all’intervento di costruzione del sottopasso ferroviario per l’attraversamento della linea Verona-Mantova. “L’infrastruttura – ha aggiunto la vicepresidente – consentirà di migliorare la mobilità dell’area, convogliando il traffico dei mezzi pesanti su un’arteria dedicata e riducendo il tempo di percorrenza della rete viaria tra i Comuni di Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Sommacampagna e Mozzecane con benefici in termini di vivibilità e minor inquinamento del territorio.

“Primi lavori finiti entro il 2026”.

“Una volta portati a termine i lavori di realizzazione delle rotatorie sulla SP 53 e sulla SP 24 e del ponte sul Tione, presumibilmente entro la fine del 2026, sarà possibile valutare, in accordo con il Comune di Villafranca di Verona, l’apertura anticipata di un tratto della variante – ha precisato la vicepresidente De Berti -. Ciò permetterebbe di offrire un collegamento alla SP 24 verso Povegliano Veronese e alla SP 53 verso Grezzano. Successivamente, con il completamento del sottopasso ferroviario, previsto per la seconda metà del 2027, si completerà il collegamento alla SR 62 a sud di Villafranca“.

“I lavori si configurano quale prosecuzione del 1° lotto a nord di via Sant’Eurosia, completato da Veneto Strade, che ringrazio – ha concluso De Berti –, e consentiranno di mettere a disposizione di residenti e pendolari un’infrastruttura del valore di 35,1 milioni di euro quale arteria fondamentale per la viabilità secondaria di Villafranca e tutto il territorio circostante”.