Incrocio Cisa-Mediana a Mozzecane, sopralluogo alla rotonda

La vicepresidente del Veneto Elisa De Berti a Mozzecane, sopralluogo alla rotonda tra la regionale e la provinciale.

Non solo variante alla Grezzanella, per la vicepresidente del Veneto Elisa De Berti sopralluogo anche alla rotonda di Mozzecane. O meglio, alla “messa in sicurezza dell’incrocio tra la strada regionale 62 della Cisa e la provinciale 3 Mediana”.

“Un’opera attesa dal territorio per migliorare la fluidità del traffico e garantire maggiore sicurezza per tutti coloro che percorrono la SR 62 della Cisa e la SP 3 Mediana – ha detto De Berti – per dirigersi verso la città di Verona e l’Autostrada A22 del Brennero. L’intervento, che ha visto la rimodulazione dell’incrocio con la realizzazione di una rotatoria a tre braccia, è stato realizzato da Veneto Strade, che ringrazio. Un investimento di un milione di euro, finanziato con risorse regionali, che va a tradursi in una viabilità più sicura ed efficiente, apportando benefici concreti in termini di qualità della vita per i cittadini e favorendo lo sviluppo della zona”.