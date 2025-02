Il Festival Tour 2025 di Fabri Fibra fa tappa a Villafranca

Fabri Fibra e il suo Festival Tour 2025 fanno tappa a Villafranca di Verona.

Fabri Fibra torna con il “Festival Tour 2025”: Il 25 luglio sarà al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Dopo quasi un anno dall’uscita del suo ultimo singolo “In Italia 2024” e più di due anni dall’ultimo concerto dal vivo, riprende a esibirsi.

In vent’anni di carriera, Fabri Fibra ha avuto un ruolo fondamentale nel creare e consolidare la scena rap in Italia, rendendo questo genere musicale uno dei più importanti del panorama musicale del nostro paese. Dal suo primo album, “Turbe Giovanili” (2002), passando per il famoso “Mr. Simpatia” e il rivoluzionario “Tradimento”, fino al recente “Caos” (che ha ottenuto il doppio platino), Fabri Fibra ha dimostrato come tecnica e contenuti possano andare di pari passo, facendo del rap una forma di cantautorato moderna, capace di conquistare le classifiche e raccontare una realtà sociale complessa e tipicamente italiana.

Dopo il successo della prima stagione della serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, dove Fabri Fibra è stato giudice insieme a Geolier e Rose Villain, il rapper sarà di nuovo protagonista della seconda stagione, che uscirà il 31 marzo e sarà disponibile in 190 paesi.

Il concerto, che fa parte del Villafranca Festival, è organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Eventi Verona Srl e Zenit Srl. I biglietti saranno disponibili da oggi martedì 11 febbraio, alle 17 su Ticketone e nei punti vendita abituali.