Bentegodi, salto in alto: Chichi conquista la medaglia d’oro

Bentegodi Verona: record per Chichi che vince la medaglia d’oro nel salto in alto under 18.

Tommaso Chichi, atleta della Bentegodi Verona allenato da Paolo Romagnoli, ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto ai Campionati Italiani Under 18 indoor di Ancona. Presentatosi con un personale di 1,87m, 21° misura in start list, Tommaso si è superato nel corso della gara, arrivando a valicare l’asticella posta a 1,99m, ben 12 centimetri oltre il suo precedente limite.



Questo brillante risultato è frutto di una crescita graduale e costante, iniziata fin da bambino sui campi della Bentegodi con un approccio ludico all’atletica leggera. Un percorso che si è dimostrato la miglior ricetta per raggiungere grandi traguardi nell’atletica dei grandi.



Da segnalare anche le ottime prestazioni degli altri atleti Bentegodi: Alice Passigato 7a nel lungo con 5,68m, suo primato personale eguagliato, e Alvise Piazzi 9° sempre nel lungo con 6,61m, a soli 2cm dal personale. Entrambi sono seguiti dal tecnico Gianfranco Scolaro.