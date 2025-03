A Villafranca debutta il festival “Grandi chitarre di primavera”

Festival “Grandi chitarre di primavera” a Villafranca: il debutto con i “maestri” americani.

Nasce a Villafranca la prima edizione del festival “Grandi chitarre di primavera”, che vedrà sul palco dell’Esoteric Pro Audio Theater due maestri americani. Si tratta di Neil Zaza e Paul Gilbert e un italiano naturalizzato statunitense, Luca Stricagnoli.

Si partirà il 29 marzo alle 21 con uno dei maestri americani della chitarra rock, Neil Zaza, che ha scelto l’Esoteric di Villafranca per una data del suo tour europeo. Il teatro diretto da Mirko Marogna, infatti, é conosciuto in tutto il mondo per la qualitá audio acustica ai massimi livelli.

Il 12 aprile toccherà a Luca Stricagnoli, che qualcuno definisce il Tommy Emmanuel nazionale. Il chitarrista italiano vive a Nashville, in Tennesee, il centro mondiale della seicorde. Passa la maggior parte della sua vita in tour in giro per il mondo e il suo fingerpicking é un’evoluzione della scuola di Chet Atkins, che gli permette di passare dalla “Marcia turca” di Mozart a “Highway to hell” degli Ac/Dc.

Il 4 luglio sarà a volta di Paul Gilbert, originario di Carbondale, considerato tra i cinquanta chitarristi piú veloci di tutti i tempi, grazie anche all’uso dei plettri Essetipicks del veronese Stefano Tommasi, di cui é endorser.