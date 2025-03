Soave riceve altro denaro dallo Stato per il restauro delle mura

Lo Stato ha stanziato altro denaro per il restauro delle mura medievali di Soave.

Buone notizie per Soave: lo Stato ha stanziato altri 237 mila euro per il restauro della cinta muraria medievale, una delle più estese e meglio conservate in Italia. Il finanziamento arriva grazie a un decreto firmato dal ministro Giuli e porta il totale dei fondi statali a 1,6 milioni di euro.

L’intervento riguarderà circa 250 metri di mura, dal Porta Verona fino a Borgo Convergnino, e includerà il restauro di tre torri, una delle quali presenta lievi cedimenti che necessitano di un intervento urgente.

Il sindaco di Soave, Matteo Pressi, spiega: “Dal 2022 ci siamo messi al lavoro per ottenere contributi in grado di coprire il costo dell’opera, pari a circa 1,7 milioni di euro. Grazie al supporto della Soprintendenza, abbiamo ottenuto 100 mila euro da Fondazione Cariverona e 1,6 milioni dallo Stato“.

Grazie ai nuovi fondi, il Comune potrà finalmente appaltare i lavori, visto che il progetto esecutivo ha già ricevuto l’approvazione da parte della Soprintendenza. Il sindaco ringrazia anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, e il senatore Paolo Tosato per aver seguito il dossier.