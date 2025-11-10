Vigasio, trionfo enogastronomico: la fiera batte i record con 130 mila visitatori e 325 quintali serviti di polenta.

Si è chiusa con un successo straordinario la 27esima edizione della Fiera della Polenta di Vigasio, 130 mila visitatori e 325 quintali serviti. La manifestazione ha registrato numeri da capogiro, stabilendo un nuovo record di presenze e servizio.

I numeri del successo.

La kermesse, che ha chiuso i battenti domenica scorsa, ha accolto 130 mila visitatori nei suoi 25 giorni di attività. Le 12 cucine hanno lavorato a pieno regime, servendo 325 quintali di polenta ricavati da 65 quintali di farina di mais autoctona.

La manifestazione ha fatto registrare il tutto esaurito in particolare nei fine settimana, con una notevole presenza di famiglie anche a pranzo. Un flusso gestito in modo efficiente grazie all’impiego di due totem che hanno contribuito a smaltire l’afflusso alle casse, permettendo di servire 150 diverse pietanze.

Gettonatissimi, come da tradizione, il classico piatto di polenta e baccalà, ma anche specialità come lo spezzatino con cervo e capriolo, il baccalà mantecato e le varianti dolci come la sbrisolona con la grappa e l’amor di polenta monoporzione.

Orgoglio dell’organizzazione: “Bilancio estremamente positivo”.

Il successo è stato frutto di un imponente lavoro organizzativo. Umberto Panarotto, presidente di Vigasio Eventi (associazione che cura la manifestazione), ha espresso: “Un bilancio estremamente positivo e di questo devo ringraziare tutto lo staff”. Per fare fronte all’enorme afflusso, quest’anno la capienza giornaliera è stata aumentata a 4.500 persone.

Panarotto ha sottolineato che il vero valore aggiunto della fiera è “la qualità del polenta, riprodotta senza ibridi, ma anche tutte le altre eccellenze veronesi proposte, utilizzando sempre prodotti di alta qualità”. A testimonianza di ciò, la polenta messa in vendita per l’asporto è andata interamente esaurita.

Il Palaspettacoli non è stato da meno, registrando sempre il tutto esaurito con commedie, musical e serate animate da DJ come Yano e Walter Master. I visitatori sono arrivati da tutto il Veneto e molti erano turisti stranieri che soggiornavano sul Lago di Garda e in città.