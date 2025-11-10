Valeggio ottiene 35mila euro dalla Provincia per gli impianti sportivi

Valeggio investe: 35mila euro di finanziamento dalla Provincia per l’illuminazione degli impianti sportivi.

Il comune di Valeggio sul Mincio ha ottenuto dalla Provincia di Verona un finanziamento da 35mila euro per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi. Il contributo è stato assegnato nell’ambito del bando provinciale per la riduzione dei consumi e il miglioramento dell’illuminazione negli impianti comunali.

L’intervento riguarderà specificamente il campo da calcio in sintetico “secondario” degli impianti sportivi del paese. Qui verrà installato un nuovo sistema di illuminazione a tecnologia LED, che garantirà un risparmio energetico stimato attorno al 50% rispetto ai consumi attuali. Il Comune parteciperà al progetto con una compartecipazione del 20%, come previsto dalle condizioni del bando.

Sostenibilità e investimento nel futuro.

Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori comunali, che vedono in questo risultato la conferma di un percorso strategico. L’assessore Simone Mazzafelli, delegato ai Bandi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale. Mazzafelli ha evidenziato come l’intervento coniughi sostenibilità, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento della qualità degli impianti. L’obiettivo è avviare il cantiere nei primi mesi del 2026, dopo la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori.

L’assessore allo Sport, Eva Nocentelli, ha evidenziato la valenza sociale dell’operazione: «Investire nelle infrastrutture sportive significa investire nelle persone, nelle famiglie e nelle nuove generazioni».