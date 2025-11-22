Lanciate palline di polvere al peperoncino durante la sagra della Verza Moretta a Veronella: sala evacuata e serata annullata.

Momenti di tensione giovedì sera alla Festa della Verza Moretta di Veronella, dove la Pro loco è stata costretta ad annullare la serata danzante con “Michele & Michele” e a evacuare l’area a causa di un gesto vandalico tanto assurdo quanto pericoloso.

Durante l’evento, qualcuno ha deliberatamente rotto alcune palline contenenti polvere irritante al peperoncino, che si è rapidamente diffusa nell’aria. Il gas ha provocato irritazioni e disagio tra i presenti, costringendo gli organizzatori a interrompere immediatamente la musica e a mettere in sicurezza il pubblico.

“Siamo profondamente amareggiati e arrabbiati per quanto accaduto – ha dichiarato la Pro loco di Veronella in una nota diffusa sui propri canali social -. Rovinare una serata e mettere a rischio il benessere delle persone non è uno scherzo, ma un grave atto di mancanza di rispetto”.

Le autorità competenti sono state subito allertate e hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto. Nonostante l’amarezza, la Pro loco assicura che non si lascerà scoraggiare e che continuerà a lavorare per offrire momenti di festa e condivisione alla comunità. La sagra era in programma per tre weekend di novembre, e proseguirà nelle serate del 22-23 e 27-28-29-30 novembre.