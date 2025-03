Zaia a Verona spinge per la riconferma di Bricolo alla guida della fiera

In città per Letexpo, Zaia spinge per la riconferma di Federico Bricolo, il cui mandato è in scadenza, alla guida di Veronafiere.

A Verona per Letexpo, il salone della logistica, il governatore del Veneto Luca Zaia spinge per la riconferma di Federico Bricolo, il cui mandato è in scadenza, alla guida di Veronafiere. “In questi anni ha fatto bene e ha fatto crescere il polo fieristico. Da parte nostra, anche se come Regione abbiamo solo il 5% delle quote della Fiera, lo sosteniamo e siamo per una sua riconferma alla presidenza”, ha dichiarato Zaia durante l’inaugurazione della quarta edizione di Letexpo.

Zaia ha inoltre confermato la sua presenza all’inaugurazione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 6 al 9 aprile, anche se coinciderà con il congresso federale della Lega a Firenze, previsto per il 5 e 6 aprile alla Fortezza da Basso.