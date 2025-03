Vetrerie Riunite e Borromini: presidio a Mestre e sciopero dei lavoratori

Lavoratori in sciopero: presidio a Mestre a Veneto Lavoro per Vetrerie Riunite e Borromini

Giovedì 13 marzo sarà una giornata importante per i lavoratori di Vetrerie Riunite e Borromini: alle 11 è previsto un incontro a Mestre a Veneto Lavoro tra i rappresentanti dell’azienda, i referenti della Regione Veneto e i sindacati Filctem Cgil, Fiom Cgil e Rsu.

Nel frattempo, dalle 10.30, i lavoratori e le lavoratrici delle due aziende saranno in sciopero e parteciperanno a un presidio davanti alla sede di Veneto Lavoro. Il motivo della protesta: i licenziamenti annunciati nelle scorse settimane, che colpiscono 49 dipendenti a tempo indeterminato e mettono a rischio anche il futuro dei 70 lavoratori con contratti interinali.

I sindacati criticano duramente la gestione della nuova proprietà, rappresentata dai fondi portoghesi Tangor e Teak Capital, che hanno acquisito le aziende a fine 2023. “Prima è stata decisa la chiusura di Borromini, ora la riduzione del personale in Vetrerie Riunite, a causa dello spegnimento di un forno”.

L’azienda giustifica i tagli con “la necessità di ridurre i costi di produzione, a fronte di un mercato sempre più competitivo”. Comunque, secondo i sindacati “la vera causa è la mancanza di investimenti in tecnologia e automazione, che ha reso l’azienda meno competitiva rispetto ai concorrenti. Inoltre, emerge il sospetto che il gruppo stia investendo altrove, come in acquisizioni in Cina, lasciando fuori dai piani il sito produttivo di Colognola ai Colli“.

I segretari generali della Fiom e della Filctem di Verona sottolineano che “l’azienda ha ricevuto negli anni aiuti pubblici, e quindi ha una responsabilità verso il territorio e i lavoratori che l’hanno resa leader nel settore. “Oggi questi stessi lavoratori sono stati definiti semplicemente degli ‘esuberi’“, denunciano i sindacati, chiedendo alle istituzioni di “intervenire per fermare queste decisioni“.